Trovato un martello nel canale | test per capire se è quello sparito dalla villa dei Poggi

Un testimone vide una ragazza disfarsi di un oggetto pesante. Sequestrati a Sempio pc, telefoni e diari 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trovato un martello nel canale: test per capire se è quello sparito dalla villa dei Poggi

Su questo argomento da altre fonti

Delitto Garlasco, martello trovato in un canale: esami per capire se è arma del delitto

Lo riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, martello trovato in un canale: esami per capire se è arma del delitto ...

Garlasco, nel canale trovato un martello: cosa succede adesso nelle indagini. Le prove di compatibilità e l'analisi dei reperti

Segnala msn.com: A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco potrebbe trovarsi di fronte a una svolta decisiva. Nella tarda serata di mercoledì 14 maggio, un possibile elemento ...

Garlasco, trovato un martello nel canale di Tromello: la svolta dopo le rivelazioni del supertestimone

Lo riporta msn.com: Alle sette e mezza di sera vengono smontate le attrezzature che per tutta la giornata hanno dragato il canale di Tromello, paese accanto a Garlasco.

Potrebbe interessarti su Zazoom

GFVIP : TROVATO IL RAGAZZO CHE ENTRER? IN CASA PER TOMMASO ZORZI

?? un gran bel ragazzo, compir? trent'anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram?, queste le rivelazioni fatte da Alfonso Signorini a "Casa Chi" su uno dei prossimi nuovi ingressi.