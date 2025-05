Trovato agonizzante in casa con il cranio fracassato muore poco dopo in ospedale L' allarme lanciato dai figli e l' ipotesi della lite

Un tragico episodio ha scosso Giaveno, dove Germano Giaj Levra, un assicuratore torinese pensionato di 91 anni, è stato rinvenuto agonizzante con il cranio fracassato. Trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo. I figli hanno lanciato l'allerta, e le ipotesi di una lite sono al vaglio degli investigatori. La situazione resta ancora da chiarire.

Sono ancora tutte da chiarire le dinamiche che hanno portato alla morte di Germano Giaj Levra, assicuratore torinese in pensione di 91 anni, residente a Giaveno (Torino). L'anziano è stato trovato morto con profonde ferite alla testa ieri, 14 maggio, all'interno dell'appartamento al secondo piano. 🔗Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Trovato agonizzante in casa con il cranio fracassato, muore poco dopo in ospedale. L'allarme lanciato dai figli e l'ipotesi della lite

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trovato agonizzante in casa con il cranio fracassato, muore poco dopo in ospedale. L'allarme lanciato dai figli e l'ipotesi della lite

Come scrive today.it: A chiamare i soccorsi è stato uno dei tre figli, ma la caduta accidentale non convince del tutto ...

Ucciso a colpi di chiave inglese. L’assassino alle strette confessa: "Mia moglie mi tradiva con lui"

Scrive msn.com: Il killer di Roman Matvieiev, il cittadino ucraino di 40 anni trovato agonizzante in casa sua venerdì sera dal coinquilino, con ferite al corpo e al cranio, e poi morto ieri all’ospedale ...

Capaccio Paestum, morto Pietro: il 15enne trovato con il cranio rotto vicino casa: ok all'espianto degli organi

Si legge su ilmattino.it: proseguono per ricostruire gli ultimi istanti di vita del ragazz da quando è uscito di casa a quando è stato trovato a terra con il cranio rotto. L'ipotesi del suicidio è la più accreditata ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

GFVIP : TROVATO IL RAGAZZO CHE ENTRER? IN CASA PER TOMMASO ZORZI

?? un gran bel ragazzo, compir? trent'anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram?, queste le rivelazioni fatte da Alfonso Signorini a "Casa Chi" su uno dei prossimi nuovi ingressi.