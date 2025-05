Trovata morta in casa a Correggio interrogato il convivente

Una tragica vicenda ha colpito Correggio, dove una donna di 47 anni, di origini romene, è stata trovata morta nella sua abitazione. A dare l'allerta è stato il suo ex compagno, che ha contattato i carabinieri. Le indagini sono in corso, con il convivente già interrogato dalle autorità competenti per chiarire la situazione.

(Adnkronos) – È di origine romena la donna di 47 anni trovata morta in una casa di Correggio, comune della bassa reggiana, dopo una segnalazione del suo ex compagno, un uomo residente in provincia di Modena. È stato lui ad avvisare i carabinieri nella giornata di ieri: i militari hanno poi fatto irruzione nell’abitazione, dove . L'articolo Trovata morta in casa a Correggio, interrogato il convivente proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Trovata morta in casa a Correggio, interrogato il convivente

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trovata morta in casa a Correggio, interrogato il convivente

Scrive msn.com: È di origine romena la donna di 47 anni trovata morta in una casa di Correggio, comune della bassa reggiana, dopo una segnalazione del suo ex compagno, un uomo residente in provincia di Modena. È stat ...

Trovata morta in casa, giallo a Correggio. Sentito il compagno

Segnala rainews.it: Una donna romena di 47 anni è stata trovata morta in una casa di Correggio dove conviveva con un uomo, reggiano. I carabinieri, secondo quanto si apprende, lo stanno sentendo. Dalle prime informazioni ...

Trovata morta in casa: è mistero. Il compagno interrogato dai carabinieri

Lo riporta msn.com: Tragedia a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Daniela Coman aveva 48 anni. E’ stato l’ex compagno a segnalare ai carabinieri che non rispondeva più alle telefonate ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Omicidio di Chiara Gualzetti : La ragazza trovata morta a Monteveglio nel bolognese

Chiara Gualzetti è stata trovata morta nelle vicinanze nel parco dell'Abbazia di Monteveglio, nel bolognese, dopo essere uscita di casa la mattina del 27 giugno.