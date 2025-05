Trovata morta in casa a Correggio interrogato il convivente

Una donna di 47 anni, originaria della Romania, è stata trovata morta in un’abitazione di Correggio. Il suo ex compagno, residente in provincia di Modena, ha allertato i carabinieri, dando avvio all’indagine. Le autorità stanno interrogando l’uomo per far luce sulle circostanze della tragica scoperta.

(Adnkronos) – È di origine romena la donna di 47 anni trovata morta in una casa di Correggio, comune della bassa reggiana, dopo una segnalazione del suo ex compagno, un uomo residente in provincia di Modena. È stato lui ad avvisare i carabinieri nella giornata di ieri: i militari hanno poi fatto irruzione nell’abitazione, dove . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trovata morta in casa a Correggio, interrogato il convivente

Si legge su msn.com: È di origine romena la donna di 47 anni trovata morta in una casa di Correggio, comune della bassa reggiana, dopo una segnalazione del suo ex compagno, un uomo residente in provincia di Modena. È stat ...

Trovata morta in casa, giallo a Correggio. Sentito il compagno

Secondo rainews.it: Una donna romena di 47 anni è stata trovata morta in una casa di Correggio dove conviveva con un uomo, reggiano. I carabinieri, secondo quanto si apprende, lo stanno sentendo. Dalle prime informazioni ...

Reggio Emilia, 47enne trovata morta in casa: il compagno si avvale della facoltà di non rispondere

Scrive msn.com: Una donna di 47 anni, Daniela Luminita Coman, è stata trovata morta mercoledì sera in un'abitazione di Prato di Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Omicidio di Chiara Gualzetti : La ragazza trovata morta a Monteveglio nel bolognese

Chiara Gualzetti è stata trovata morta nelle vicinanze nel parco dell'Abbazia di Monteveglio, nel bolognese, dopo essere uscita di casa la mattina del 27 giugno.