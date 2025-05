Trova portafogli in strada | tenta di restituirlo ma viene controllato

Pisa, 15 maggio – Shkelzen Hasanaj racconta un episodio sconcertante: dopo aver trovato un portafoglio per strada, sperava di restituirlo, ma si è trovato ad affrontare un controllo dei documenti, trattato con diffidenza. Un’esperienza che solleva interrogativi su pregiudizi e discriminazioni basate sul nome.

Pisa, 15 maggio – «Ho trovato un portafoglio per strada e, anziché essere messo nelle condizioni di restituirlo facilmente, mi sono ritrovato sottoposto a un controllo sui miei documenti e trattato con sospetto. Solo per via del mio nome e cognome». A raccontare l'episodio è Shkelzen Hasanaj, sociologo, dottore di ricerca e docente universitario dell’’Università degli Studi Internazionali di Roma, e già membro della segreteria del Partito Democratico di Pisa. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di domenica 11 maggio, intorno alle 12:30, nei dintorni della stazione ferroviaria di Pisa, in via Colombo. Hasanaj, cittadino italiano a tutti gli effetti – come riportato anche sulla sua carta d’identità – si è imbattuto in un portafoglio smarrito contenente documenti, carte di credito e patente. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trova portafogli in strada: tenta di restituirlo ma viene controllato

Ne parlano su altre fonti

Trova portafogli in strada: tenta di restituirlo ma viene controllato

Come scrive lanazione.it: Il racconto di Shkelzen Hasanaj, docente universitario ed esponente Pd: «Gli agenti mi hanno chiesto il permesso di soggiorno, spero sia una prassi» ...

Gli puntano addosso una pistola (giocattolo) in strada per farsi consegnare il portafogli

Da milanotoday.it: La pistola puntata addosso per farsi consegnare tutto (arma poi risultata essere un giocattolo). Poi la fuga verso l’auto e la chiamata al 112. Infine le manette per il presunto responsabile.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Biden supera Trump e la gente scende in strada a ballare

L'avanzata del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden sullo sfidante Donald Trump in Pennsylvania ha dato il via ai festeggiamenti dei suoi sostenitori negli Stati Uniti: a Philadelphia molte persone sono scese in piazza per ballare per celebrare un vantaggio che Biden ha sempre portato.