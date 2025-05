Troppi incidenti in piazza Ignazio Roberto la Terza Commissione richiede soluzioni urgenti

La Terza Commissione consiliare permanente del Comune di Catania, guidata dal consigliere Giovanni Curia, si è recentemente riunita a Cibali, in piazza Ignazio Roberto, per discutere delle criticità legate alla viabilità e alla sicurezza stradale. L'aumento degli incidenti nella zona ha spinto i membri a richiedere soluzioni urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini.

