A Vernole, la presenza di troppe vie con lo stesso nome genera confusione e disagi per i cittadini e i servizi comunali. L'amministrazione ha deciso di affrontare questa problematica, per organizzare meglio il territorio e facilitare la vita quotidiana dei residenti. I cambiamenti previsti mirano a semplificare la gestione e migliorare la comunicazione tra gli abitanti.

Tra le problematiche che l'amministrazione comunale di Vernole ha inteso risolvere nei prossimi mesi anche quella relativa alla problematica delle doppie o triple vie, presenti sul territorio comunale, con denominazioni identiche in città o nelle frazioni e in più centri del comune che.

Troppe vie con lo stesso nome a Vernole: confusione e disagi, commissione al lavoro

Come scrive lecceprima.it: Dopo il via libera del consiglio comunale di fine aprile si affronta la particolare problematica delle “doppie vie” in città e nelle frazioni con l’istituzione della commissione di studio e la redazio ...

