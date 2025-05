Tronchi e grossi rami di alberi in mare Prestate attenzione

Le recenti intense precipitazioni hanno causato piene nei fiumi, portando in mare tronchi e grossi rami. Sebbene si tratti di un fenomeno naturale, è fondamentale prestare attenzione a questi ostacoli per garantire la sicurezza di chi si muove in acqua, in particolare i pescatori che affrontano quotidianamente queste sfide.

Le piene dei fiumi causate dalle ultime precipitazioni intense, portano in mare parecchi tronchi e grossi rami di alberi. E' un fenomeno naturale, ma occorre prestare molta attenzione, per evitare situazioni di pericolo. Questo riguarda da vicino i pescatori che ogni giorno attraversano le acque prospicienti le nostre coste, ma anche i diportisti, cioè coloro che hanno delle imbarcazioni per svago e turismo. Nei giorni scorsi dei tronchi sono stati notati anche nelle acque poco profonde sotto riva.

