Il Trofeo Sakura ha visto trionfare gli atleti della società reggiana Nakayama al Pala Paganelli di Sassuolo. Domenica scorsa, 33 atleti guidati dai Maestri Loretta Gabrielli (cintura nera 6° dan) hanno sfidato i loro avversari nella competizione, dedicata esclusivamente alle gare di Kata (Forma).

Si fanno valere i 33 atleti della società reggiana Nakayama dei Maestri Loretta Gabrielli (cintura nera 6° dan) nel 3° trofeo Sakura che si è tenuto domenica scorsa in un gremito Pala Paganelli di Sassuolo. Questa competizione prevedeva esclusivamente le gare di Kata (Forma). Questi i risultati degli atleti della Nakayama. Gare individuali 1° Classificati: Eleonora Belfanti Prodi, Luka Fiorentino, Mayassin Louhchi, Nadine Zraika, Noemi Braghiroli, Riccardo Mauta, Jouri Abidi, Jana Ajjouti, Francesca Laura Gibellini, Logina Shanab, Rasslene Naam, Montanari Matteo, Maurizio Montanari. 2° Classificati: Alessandro Barchi, Emma Braghiroli, Yassin Louhchi, Abdelmawla Moustafa, Giadha Rccio, Youseff Shanab, Issrah Naam, Margherita Montanari. 3° Classificati: Natalia Maria Popa, Alessandro Ferri. Gare a squadre 2° Classificati: Maurizio Montanari, Matteo Montanari, Natalia Maria Popa. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trofeo Sakura: trionfo degli atleti Nakayama al Pala Paganelli di Sassuolo

