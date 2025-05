Trofeo Bonfiglio | il prestigioso torneo juniores torna al Tennis Club Milano Bonacossa

Il Trofeo Bonfiglio, prestigioso torneo juniores, torna al Tennis Club Milano Bonacossa. Dalla maestosa cornice del Foro Italico a quella milanese, il tennis italiano continua la sua tradizione di eccellenza, offrendo spettacolo e emozioni. La storica sede del circolo accoglierĂ giovani talenti promettenti in un evento che celebra la passione per il tennis.

Dal Foro Italico al Tennis Club Milano Bonacossa, il momento d'oro del tennis italiano continua a correre lungo il Paese, passando dagli Internazionali d'Italia seniores agli Internazionali d'Italia juniores e da Roma a Milano, con il filo comune dello spettacolo. SarĂ la storica sede del circolo ad ospitare come sempre l'edizione numero 65 del Trofeo Bonfiglio, riservato ai migliori under 18 del mondo, presentato nella sede di via Arimondi. Una sorta di torneo dello Slam che va ad aggiungersi ai quattro storici manifestazioni del Grande Slam, che vedrĂ ai nastri di partenza molti dei migliori prospetti da sabato 17 maggio (prima giornata delle qualificazioni) fino a domenica 25 maggio, quando si assegneranno i titoli dei due singolari. Ancora una volta il campo di partecipazione si presenta di tutto rispetto, con l'obiettivo comune di ricalcare un giorno le gesta dei piĂą grandi campioni della storia.

