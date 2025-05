Trodica pianifica l' Eccellenza | Sindic e Paolucci tra i nuovi acquisti

Il Trodica si proietta verso l'Eccellenza dopo una straordinaria stagione di Promozione. Con la vittoria nel campionato appena concluso, il club sta accelerando le trattative per nuovi innesti, tra cui il centrocampista Luka Sindic, classe 1993. I tifosi sognano un futuro radioso con queste ambiziose strategie di mercato.

Il Trodica non ha un attimo di tregia, sta già programmando l’Eccellenza dopo avere vinto il campionato di Promozione e avere chiuso una stagione che i tifosi ricorderanno a lungo. È più che a un buon punto la trattativa per assicurarsi il centrocampista Luka Sindic, classe 1993, che nelle Marche si è fatto apprezzare nelle stagioni a Montefano e a Montegranaro. Un altro volto nuovo sarà la mezzala Ludovico Paolucci della Sangiustese, un giocatore nato nel 2007. La formazione allenata da Roberto Buratti (foto) ha nel frattempo proceduto alle conferme: resteranno anche in Eccellenza i portieri Samuele Isidori ed Edoardo Febbo; i difensori Paride Marcaccio, Alex Ciaramitaro, Andrea Virgili; i centrocampisti Pablo Ignacio Becker, Diego Ciccalè, Pablo Cesar Panichelli, Mattia Emiliozzi, gli attaccanti Filippo Cappelletti, Abd Rhaman Merzoug, Daniele Gobbi. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Trodica pianifica l'Eccellenza: Sindic e Paolucci tra i nuovi acquisti

