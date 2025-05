Tripudio Bologna | quante coppe Italia hanno vinto i rossoblù e da quanto non accadeva Tutto l'albo d'oro comanda la Juventus

Il Bologna celebra un trionfo atteso da oltre mezzo secolo: la vittoria della Coppa Italia, la terza nella sua storia. Un successo che riaccende la passione dei tifosi rossoblù, che festeggiano un'era di attesa di 51 anni. Oggi, nella città emiliana, i colori rossoblù brillano più che mai, mentre la Juventus resta l'indiscussa regina dell'albo d'oro.

