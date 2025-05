Trieste smantellata rete criminale pakistana | migranti sequestrati e picchiati lungo la rotta balcanica

La polizia ha smantellato una rete criminale pakistana coinvolta nel traffico di migranti irregolari lungo la rotta balcanica. Le indagini hanno rivelato che i migranti venivano sequestrati e picchiati, affrontando costi fino a 6.000 euro per entrare in Italia. Un'operazione che mette in luce le gravi violazioni dei diritti umani lungo questa pericolosa tratta.

Viaggi verso l'Italia a caro prezzo: fino a 6.000 euro per entrare nel Paese. È stata sgominata una rete criminale pakistana responsabile del traffico di migranti irregolari lungo la rotta balcanica, un percorso che attraversa Albania, Bosnia, Croazia e Slovenia per raggiungere l'Italia, spesso considerata la meta finale del viaggio. I migranti, provenienti da vari Paesi asiatici, erano costretti a pagare tra i 4.000 e i 6.000 euro, in base al punto di partenza e ai mezzi impiegati per il viaggio. Brutalità e sequestri: richieste di riscatto alle famiglie. In alcuni casi, i membri del gruppo criminale non si limitavano al trasporto: i migranti venivano sequestrati e torturati, spesso picchiati selvaggiamente e tenuti prigionieri per giorni.

