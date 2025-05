Trieste madre muore per un malore | la figlia di sei anni la veglia per ore

A Trieste, una tragica vicenda ha colpito la comunità: una madre trentenne ucraina è stata trovata senza vita a causa di un malore, mentre la sua bambina di sei anni l'aveva vegliata per ore. L'allerta è scattata grazie agli insegnanti, preoccupati per l'assenza della piccola. Un dramma che mette in luce fragilità e solitudine.

Le notizie più recenti da fonti esterne

