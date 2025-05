tributo a debussy arturo stàlteri e il nuovo disco

Un tributo a Debussy, ma anche un grande amore per la neve. È con ‘The Snow Is Dancing’ che il pianista e conduttore radio Arturo Stàlteri, già musicista di Rino Gaetano e collaboratore di Franco Battiato, va in scena all’Antisalotto Culturale (via della Fornace) stasera alle 21,30 in una serata a ingresso gratuito (necessaria la prenotazione: 3784165712). Un concerto per presentare l’album, che già nel titolo è un tributo al grande compositore Claude Debussy. Un disco che contiene dieci tracce, tutte "legate tra loro da un senso di pace, raramente interrotta da increspature sonore, che si risolvono rapidamente", dice lo stesso Stàlteri, che definisce il lavoro "ambient". E, infatti, l’album comincia con un tributo al Signore degli Anelli, a quel passo di Caradhras che Gandalf e tutta la compagnia dell’anello cercano di oltrepassare per non doversi avvicinare a Saruman e al Balrog di Moria. 🔗Leggi su Lanazione.it

