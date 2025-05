Treno Foggia-Manfredonia tutto l’anno l’ordine del giorno slitta | La politica scappa opportunità persa

Il treno Foggia-Manfredonia rappresenta un'opportunità fondamentale, ma la politica sembra ignorarla, come evidenziato dal consigliere Cinquestelle Francesco Strippoli. Dopo un Consiglio comunale non concluso per mancanza di numero legale, la frustrazione per un'ulteriore chance persa si fa più evidente, rinnovando la domanda di un territorio in attesa di risposte concrete.

"La politica scappa, il territorio aspetta". A esprimersi in questi termini è un consigliere di maggioranza, il Cinquestelle Francesco Strippoli, all'indomani di un Consiglio comunale che si è concluso per mancanza del numero legale. L'ordine del giorno da lui proposto, 'Foggia-Manfredonia.

