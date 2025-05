Giacomo Mora, 83 anni, è morto in ospedale: non è sopravvissuto alle gravissime ferite riportate il 5 maggio scorso quando venne travolto da una fiammata mentre stava accendendo la stufa a legna, in casa. Tutto è successo a Caravaggio, paese della Bergamasca a una decina di chilometri dai confini. 🔗Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Travolto dalle fiamme mentre accende la stufa: è morto in ospedale