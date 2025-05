Una nuova tragedia al passaggio a livello in centro a Cesano Maderno: una ragazzina di appena 14 anni ha perso la vita ieri sera travolta da un treno diretto a Milano, mentre attraversava i binari, quasi certamente con le sbarre abbassate. La tragedia si è consumata poco dopo le 19. Secondo una prima ricostruzione la ragazzina, residente in città, ha attraversato i binari dal centro verso la galleria commerciale del Gigante. In quel momento transitava un treno diretto a Milano che l’ha travolta. Tra i primissimi ad accorrere sul posto il sindaco Gianpiero Bocca, che stava proprio transitando in bici da quel punto per rientrare a casa dal municipio. "Ho sentito il fischio del treno, la frenata e poi la gente che ha cominciato a urlare. Mi sono girato e ho visto una scena terribile", ha raccontato, ancora scosso. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolta e uccisa dal treno. La vittima è una 14enne