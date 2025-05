Travolta dal treno 14enne con cuffiette

12.30 Una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno a Cesano Moderno (Monza). Sembra che la ragazzina avesse le cuffiette per la musica e non si sia accorta dell'arrivo del treno. E' stata travolta mentre attraversava i binari della ferrovia in corrispondenza di un passaggio a livello con le sbarre abbassate. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it