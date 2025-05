tratta il gioco del chelsea come se fosse una finale dice il capo del manchester united ruben amorim

2025-05-15 15:59:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Ruben Amorim ha ordinato ai suoi giocatori del Manchester United di trattare il viaggio di domani sera al Chelsea come se fosse una finale, e ha detto che i luoghi erano ancora in palio per lo spettacolo europeo della prossima settimana contro il Tottenham. Amorim ha dato la priorità all’Europa League nelle ultime settimane e il suo approccio ha pagato dividendi con lo United che ha raggiunto la finale e uno scontro con Spurs a Bilbao mercoledì. Ma ha detto che avrebbe monitorato l’applicazione dei giocatori allo Stamford Bridge e che sarebbe venuto nel suo pensiero per il gioco a San Mames. Ha detto: “Conosco la XI iniziale che sto pensando per il Chelsea e poi vedrò. 🔗Leggi su Justcalcio.com

