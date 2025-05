Trasporto aereo On Deidda | riscrivere insieme le regole

Nel contesto post-Covid, il trasporto aereo sta vivendo una fase di trasformazione. Nonostante l'aumento dei passeggeri, le compagnie aeree si trovano ad affrontare sfide significative. È essenziale rivedere e riscrivere le regole del settore per adattarsi alle nuove dinamiche del mercato aereo, in particolare a livello europeo, influenzate da diversi fattori.

Roma, 15 mag. (askanews) - "Dopo il periodo Covid il trasporto aereo era in crisi, non deve ingannare l'aumento dei passeggeri le compagnie hanno affrontato un momento di crisi. Adesso c'è da riscrivere delle regole perchè il mercato aereo è cambiato radicalmente, e quello europeo anche complice il green deal, quindi riscriviamo insieme le regole, a tutela sia delle compagnie e del libero mercato ma anche e soprattutto i passeggeri". Lo ha dichiarato Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti alla Camera dei deputati, in occasione del convegno presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati dal titolo"Diritti dei passeggeri: costruire insieme un sistema di regole certe e trasparenti", promosso da AICALF (Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares) e IBAR (Italian Board Airline Representatives), su iniziativa proprio dell'on. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trasporto aereo, On. Deidda: riscrivere insieme le regole

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trasporto aereo, On. Deidda: riscrivere insieme le regole

Scrive notizie.tiscali.it: Roma, 15 mag. (askanews) - 'Dopo il periodo Covid il trasporto aereo era in crisi, non deve ingannare l'aumento dei passeggeri le compagnie ...

Trasporto aereo, diritti passeggeri: costruire insieme sistema regole certe e trasparenti

Segnala askanews.it: Roma, 15 mag. (askanews) – Si è tenuto presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati il convegno “Diritti dei passeggeri: costruire insieme un sistema di regole certe e trasparenti”, promosso da ...

Enac autorizza animali domestici in cabina: nuove regole per il trasporto aereo

Segnala msn.com: Enac amplia le regole per il trasporto in cabina degli animali domestici, consentendo trasportini sopra i sedili e superamento dei limiti di peso.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trasporto aereo : sciopero voli low cost

Sciopero dei dipendenti delle compagnie aeree low cost e dei controllori di volo ENAV a Milano di Alitalia Sai in A.