Trasimeno si cambia mentaltà per programmare e rilanciare bacino Meloni | isituita Unita operativa ecco i compiti

Si cambia marcia e mentalità per tutelare il bacino del Lago Trasimeno, un tesoro dell'Umbria minacciato dalla fragilità strutturale e dai cambiamenti climatici. È stata istituita un'unità operativa per rilanciare la programmazione e la gestione sostenibile, superando interventi improvvisati con una strategia chiara e mirata per salvaguardare l'ecosistema e promuovere lo sviluppo.

Si cambia marcia e mentalità nel proteggere uno dei tesori dell'Umbria, il bacino del Lago Trasimeno, che deve fare i conti da sempre con la sua fragilità strutturale e ora anche con i feroci morsi dei cambiamenti climatici. Dopo decenni di interventi improvvisati ed emergenziali

