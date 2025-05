Trappole per i cinghiali la denuncia | Strumenti costosi e crudeli pagati con soldi pubblici

Le associazioni Animalisti Genovesi, Gaia Animali e Ambiente, LAV, La Collina dei Conigli e AnimaLiberAction condannano l'uso di trappole per cinghiali in Liguria, evidenziando come questi costosi e crudeli strumenti, pagati con fondi pubblici, rappresentino una guerra ingiustificata contro la fauna selvatica. "Non vogliamo finanziare questa violenza contro gli animali", affermano le organizzazioni.

Le associazioni Animalisti Genovesi, Gaia Animali e Ambiente, Lav, La Collina dei Conigli e AnimaLiberAction denunciano l’uso in Liguria delle cosiddette Pig brig trap, dispositivi di cattura di origine americana adottati dalla Regione. "Non vogliamo finanziare la guerra ai cinghiali e alla fauna. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Trappole per i cinghiali, la denuncia: "Strumenti costosi e crudeli, pagati con soldi pubblici"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cinghiali, dissuasori contro i branchi: sulle strade 1.400 dispositivi

ilgazzettino.it scrive: A trasformarli in particolari strumenti dissuasivi è il funzionamento di rifrangenti a due colori particolarmente sgraditi agli occhi dei cinghiali. Il fascio di luce proiettata dai fari delle ...

Cinghiali, sui Colli la nuova trappola americana cattura otto esemplari, inclusa una femmina incinta di 14 cuccioli

Secondo ilgazzettino.it: Si deve a loro infatti la cattura simultanea di otto cinghiali, fra i quali una femmina ... gli operatori hanno installato il "PigBrig", una trappola di invenzione americana di ultima generazione.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cinghiali - Lollobrigida: Anche l'esercito contro proliferazione indiscriminata

Interveniamo sulla peste suina africana rafforzando i poteri del commissario - ha sottolineato - e attivando l'impegno che prendemmo due anni fa, non mi vergogno di dirlo, per il contrasto alla proliferazione indiscriminata dei cinghiali, che sono il veicolo principale di trasmissione della Psa, quindi oggi chiamiamo anche l'Esercito ad abbattere i cinghiali, sono devastanti anche per l'agricoltura e la sicurezza delle persone in termini di viabilità.