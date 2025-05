Tragico tamponamento in autostrada muore una donna

Un tragico tamponamento ha scosso l'autostrada A1, causando la morte di una donna nel tardo pomeriggio di giovedì 15 maggio. L'incidente è avvenuto nella corsia nord, tra Fiorenzuola e Fidenza, mentre poco dopo, un altro grave scontro si è verificato nella corsia opposta, in direzione Bologna, al chilometro 73.

Poco dopo l’incidente che si è verificato nella corsia nord dell'autostrada A1 tra Fiorenzuola e Fidenza nel tardo pomeriggio di giovedì 15 maggio, un altro grave incidente è avvenuto quasi contemporaneamente nell’opposta corsia di marcia, in direzione Bologna. Qui, al chilometro 73, un violento. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Tragico tamponamento in autostrada, muore una donna

