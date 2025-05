Tragico tamponamento in autostrada muore una donna

Un tragico tamponamento ha scosso l'autostrada A1, causando la morte di una donna. L'incidente, verificatosi nel tardo pomeriggio di giovedì 15 maggio tra Fiorenzuola e Fidenza, ha subito seguito da un altro grave scontro nell’opposta corsia, in direzione Bologna, al chilometro 73, dove un violento impatto ha coinvolto diversi veicoli.

Poco dopo l’incidente che si è verificato nella corsia nord dell'autostrada A1 tra Fiorenzuola e Fidenza nel tardo pomeriggio di giovedì 15 maggio, un altro grave incidente è avvenuto quasi contemporaneamente nell’opposta corsia di marcia, in direzione Bologna. Qui, al chilometro 73, un violento. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Tragico tamponamento in autostrada, muore una donna

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tragico tamponamento in autostrada, muore una donna

Lo riporta ilpiacenza.it: Poco dopo l’incidente che si è verificato nella corsia nord dell'autostrada A1 tra Fiorenzuola e Fidenza nel tardo pomeriggio di giovedì 15 maggio, un altro grave incidente è avvenuto quasi contempora ...

INCIDENTE Tragedia sull’A1: muore insegnante salentina in viaggio verso Milano

statoquotidiano.it scrive: Parma – Una docente salentina ha perso la vita ieri pomeriggio in un tragico incidente avvenuto sull’autostrada A1, nel tratto tra ...

Scontro in autostrada, muore una donna

rainews.it scrive: Un tamponamento tra Piacenza e Parma al chilometro 73 della A1 ha causato una vittima e diversi feriti. Poco prima un altro sinistro ha coinvolto quattro auto della Polizia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tragico decesso di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello: tutti i dettagli

Monica Sirianni, nota per la sua partecipazione all'edizione 2011/2012 del Grande Fratello, ha perso la vita in seguito a un malore improvviso nella tarda serata di venerdì 5 maggio.