Tragica esplosione di gas nella villetta a Molazzana Il giudice nomina i periti per fare luce sulle cause

Una tragica esplosione di gas ha devastato una villetta a Eglio di Molazzana, portando alla morte di Seetoh Kwok Meng, 68 anni, e della compagna Kai En Chang lo scorso 21 dicembre. Per fare chiarezza sulle cause e le responsabilità dell'incidente, il Gip Simone Silvestri ha nominato i periti per un’indagine approfondita.

Il Gip Simone Silvestri ha nominato ieri i periti incaricati di far luce sulle responsabilitĂ della tragica esplosione della villetta di Eglio di Molazzana, costata la vita il 21 dicembre scorso a Seetoh Kwok Meng, 68 anni, di Singapore (manager della Motor Image Subaru) e alla compagna Kai En Chang, 52 anni, originaria di Taiwan. Avranno tempo 3 mesi per depositare le proprie conclusioni. Il pm Antonio Mariotti aveva chiesto al gip di effettuare un incidente probatorio per chiarire alcuni punti chiave delle indagini, tramite perizie. Uno snodo tecnico cruciale. La Procura ha indagato 19 persone a vario titolo, con l’accusa di duplice omicidio colposo e crollo di costruzione seguito da incendio. Sotto inchiesta l’amministratore delegato o il legale rappresentante della societĂ della Lucchesia che nel 2019 aveva installato il bombole gpl che alimentava la villetta (o i vertici di quelle eventualmente cedenti o cessionarie intervallatesi negli ultimi cinque anni), il responsabile dell’azienda che ha installato la caldaia fuori dall’abitazione, il tecnico che ha eseguito la prima accensione dell’impianto di riscaldamento e l’impresa che riforniva il gpl e aveva la manutenzione del bombolone del gas, peraltro rimasto perfettamente intatto. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragica esplosione di gas nella villetta a Molazzana. Il giudice nomina i periti per fare luce sulle cause

