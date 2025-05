Tragedia ragazza di 14 anni travolta da un treno | morte terribile

Un nuovo drammatico incidente ferroviario scuote l’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei pressi dei passaggi a livello. Ogni anno episodi simili provocano vittime, evidenziando l’importanza di misure preventive più incisive per evitare tragedie. La vulnerabilità dei pedoni in prossimità dei binari rappresenta un tema cruciale, spesso trascurato. Nonostante i dispositivi di segnalazione e le barriere automatiche, distrazioni, fatalità o disattenzioni possono trasformarsi in eventi irrimediabili. L’incidente e i soccorsi. La tragedia si è consumata a Cesano Maderno (Monza e Brianza) intorno alle 19 di mercoledì 14 maggio, nei pressi del passaggio a livello situato vicino alla ex stazione del paese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

