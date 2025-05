Una donna israeliana incinta ferita mercoled√¨ sera da colpi d'arma da fuoco sul suo veicolo in Cisgiordania √® morta e i medici sono riusciti a far nascere il suo bambino con un taglio cesareo, ha annunciato oggi l' ospedale Beilinson. "Dopo aver lottato per salvare la vita della donna, gravemente ferita da colpi d'arma da fuoco e giunta in stato di rianimazione, l'√©quipe medica √® stata costretta a dichiararne il decesso. E' stato eseguito un taglio cesareo nella sala traumatologica per salvare il feto e, non appena √® nato, i medici hanno iniziato le manovre di rianimazione", si legge nella dichiarazione del nosocomio situato vicino Tel Aviv. La donna si chiamava Tzeela Gez, e aveva 30 anni. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tragedia in Cisgiordania: donna incinta uccisa, neonato salvato con cesareo