Tragedia Faito chi sono i 25 indagati e perché sono iscritti | c’è anche de Gregorio Eav

La tragedia della funivia del Faito ha scosso la comunità, portando a un'importante svolta investigativa. La procura di Torre Annunziata ha iscritto 25 indagati, tra cui anche De Gregorio dell'EAV. Questo passo si rende necessario per consentire un accertamento tecnico irripetibile, previsto per il 23 maggio, nel tentativo di fare luce sui fatti accaduti.

Svolta investigativa sulla tragedia della funivia del Faito, con l'iscrizione di 25 indagati sul registro della procura di Torre Annunziata. Un atto dovuto, in vista di un accertamento tecnico irripetibile, il cui conferimento dell'incarico è fissato per il prossimo 23 maggio. Nei primi giorni dell'indagine, gli indagati risultavano solo 4. Oggi tra i nuovi destinatari dell'avviso c'è Umberto de Gregorio, presidente e direttore generale dell'Eav, holding dei trasporti regionale ed ente gestore dell'impianto. Sui social, il manager si dice "sereno", confermando la sua "assoluta fiducia nella giustizia" e la "massima collaborazione agli organi inquirenti". Nel registro figurano dipendenti dell'Eav, ma anche tecnici e funzionari dell'Ansfisa (l'Agenzia nazionale sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali).

