Un grave incidente stradale ha causato la morte di Maurizio Panatta, un fornaio di 59 anni residente a Roma. L'uomo stava andando a lavoro al forno bistrot di Monteverde quando, nella notte tra il 13 e il 14 maggio, ha perso la vita in uno scontro violento con un Defender dell'Esercito italiano. Il sinistro, avvenuto in zona Boccea e Val Cannuta. La Dinamica dell'Incidente e le Prime Indagini. L'incidente si è verificato intorno all' 1:00 della notte tra il 13 e il 14 maggio, in piazza San Giovanni Battista de La Salle, una strada che incrocia la circonvallazione Cornelia, la via Aurelia e via Baldo degli Ubaldi. Maurizio Panatta, a bordo del suo scooter Honda SH 300, è stato coinvolto in un violento impatto con un Defender dell'Esercito, che viaggiava in direzione opposta.

© Dayitalianews.com - Tragedia della strada: Maurizio era fornaio e stava andando al lavoro con lo scooter. Fatale l’impatto con un mezzo militare. Aveva 59 anni. La tragedia a Monteverde