Tragedia della funivia in Italia svolta nelle indagini dopo la morte di tre persone | la scoperta

Sono 25 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Torre Annunziata nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia della funivia del Faito, in provincia di Napoli, dove lo scorso 17 aprile hanno perso la vita quattro persone. Tra gli indagati figura anche Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav (Ente Autonomo Volturno), societĂ che gestisce l’impianto. L’iscrizione è stata disposta in vista di un accertamento tecnico irripetibile, previsto per il 23 maggio, che sarĂ preceduto dal conferimento dell’incarico ai periti. Le accuse mosse dalla magistratura riguardano omicidio colposo e lesioni colpose in concorso, nonchĂ© condotte omissive legate alle attivitĂ di progettazione, manutenzione, vigilanza e controllo dell’impianto. Gli inquirenti intendono accertare se vi siano state negligenze o errori sistemici da parte dei soggetti coinvolti nella gestione e nella sicurezza della funivia. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

