Tragedia del Monte Faito 25 indagati | c’è anche il presidente EAV Umberto De Gregorio

La tragedia del Monte Faito ha portato a 25 indagati, incluso Umberto De Gregorio, presidente dell'EAV. Le indagini della Procura di Torre Annunziata si concentrano sul tragico incidente della funivia avvenuto in Campania, che ha suscitato profonde preoccupazioni sulla sicurezza e la gestione delle infrastrutture pubbliche. Le conseguenze dell'incidente continuano a farsi sentire.

Venticinque persone, tra cui Umberto De Gregorio, presidente dell’EAV (Ente Autonomo Volturno), sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Torre Annunziata nell’ambito delle indagini sulla tragedia della funivia del Monte Faito, in Campania. Il drammatico incidente, avvenuto il 17 aprile 2025, ha causato la morte di quattro persone. Tragedia del Monte Faito, . L'articolo Tragedia del Monte Faito, 25 indagati: c’è anche il presidente EAV Umberto De Gregorio Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia del Monte Faito, 25 indagati: c’è anche il presidente EAV Umberto De Gregorio

