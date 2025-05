Prato, 15 maggio 2025 – Alessandro Artusi è scomparso lo scorso sabato, a soli 51 anni durante un’immersione nelle acque cristalline dell’Argentario. Si attentende adesso l’esame autoptico, per fare definitivamente chiarezza ed appurare se a causarne il decesso sia stata una tragica fatalità o eventuali difetti nell’attrezzatura (che è stata sequestrata). Stando a quanto ricostruito, il chimico pratese, tesserato per il Sub Prato, la mattina di sabato scorso si trovava ad Argentarola (nel Comune di Porto Santo Stefano) in barca: da sub (aveva conseguito il brevetto di primo grado tempo fa) era impegnato in un’immersione di circa 18 metri insieme al figlio e ad alcuni amici. Ad una manciata di metri dalla riemersione, ha a quanto pare accusato un malore e sono state proprio le persone che si trovavano con lui ad allertare subito i soccorsi: in mare è intervenuta la motovedetta della guardia costiera, raggiunta poi dalla motovedetta della guardia di finanza, mentre un’ambulanza della Misericordia attendeva sul lungomare. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia all’Argentario, attesa per l’autopsia. Alessandro donerà gli organi