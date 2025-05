Tragedia a Rho | morto nello scontro tra monopattino e camion

Un tragico incidente si è verificato oggi pomeriggio a Mazzo di Rho, dove un uomo ha perso la vita dopo uno scontro tra un monopattino e un camion. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto, cercando di chiarire le circostanze che hanno portato a questa drammatica fatalità.

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì, a Mazzo di Rho, in via Risorgimento 4. Un uomo ha perso la vita in seguito a uno scontro tra un monopattino e un camion. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo quanto riferito dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), l’impatto è avvenuto intorno . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

