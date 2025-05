Tragedia a Quarata | uomo muore in un incendio scoppiato in un garage

Tragedia a Quarata, frazione di Arezzo, dove un uomo di circa 70 anni ha tragicamente perso la vita in un incendio scoppiato all’interno di un garage nel pomeriggio di oggi. Le prime ricostruzioni suggeriscono che l'uomo si era recato nella rimessa, dove si stava verificando un funzionamento anomalo di alcune attrezzature.

Dramma nel tardo pomeriggio di oggi a Quarata, frazione del comune di Arezzo. Un uomo di circa 70 anni ha perso la vita in seguito a un incendio divampato all’interno di una rimessa nel centro storico del paese. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe recato nel garage dove era in funzione una lavatrice. Proprio da quest’ultima, forse a causa di un guasto, sarebbe partito il rogo. In pochi attimi il locale si è riempito di un fumo denso, che avrebbe provocato il malore e il successivo decesso dell’uomo. A lanciare l’allarme sarebbe stata una persona vicina alla vittima, allarmata dal forte odore di plastica bruciata e dal fumo che usciva dalla rimessa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno tentato le manovre rianimatorie, purtroppo senza successo. 🔗Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Tragedia a Quarata: uomo muore in un incendio scoppiato in un garage

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tragedia in montagna: precipita in un canalone, muore un uomo. Malore al rifugio e parapendio disperso

Scrive informazione.it: La vittima è un sessantatreenne di Sospirolo. E' scivolato dopo che il masso su cui si stava tenendo si è staccato Un escursionista è morto oggi, domenica 11 maggio, cadendo in… Leggi ...

Si sente male e muore a Scarperia: tragedia durante un’escursione

Come scrive msn.com: L’uomo è deceduto in una zona di campagna. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Intervento dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo ...

Tragedia a Napoli: un uomo muore travolto da un taxi in città

Segnala msn.com: Non è ancora chiara la dinamica. In aggiornamento L'articolo Tragedia a Napoli: un uomo muore travolto da un taxi in città proviene da OttoPagine.

Potrebbe interessarti su Zazoom

La frase razzista del quarto uomo di PSG-Istanbul Basaksehir

L'Europa del calcio guarda indignata alla puntata di Parigi e punta il dito contro Sebastian Coltescu: il manager di partito rumeno, che con il suo atteggiamento razzista ha lasciato il posto a una delle serate più tristi della storia del la Champions League.