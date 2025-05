Un drammatico incendio è divampato nel pomeriggio di oggi in un’abitazione situata a Quarata, frazione del comune di Arezzo. Un uomo di circa 80 anni ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato all’interno del garage al piano terra dell’edificio, completamente invaso da fiamme e fumo. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco di Arezzo, il rogo si è originato proprio al piano terra, in un locale adibito a rimessa, dove si trovava una lavatrice in funzione. Non si esclude che il guasto dell’elettrodomestico possa essere stato all’origine dell’incendio. Le esalazioni di fumo si sono propagate anche al piano superiore, coinvolgendo le stanze dell’appartamento sovrastante. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno trovato l’uomo privo di sensi all’interno del garage. 🔗Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tragedia a Quarata: uomo muore in un incendio scoppiato in un garage, in salvo una ragazza