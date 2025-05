Tragedia a Cesano Maderno | 14enne travolta da un treno mentre attraversava i binari

ABBONATI A DAYITALIANEWS Immagine di repertorio L’incidente avvenuto con le sbarre del passaggio a livello abbassate. Una ragazzina di 14 anni ha perso la vita in un drammatico incidente ferroviario avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 19, a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. La giovane è stata travolta da un treno regionale mentre attraversava i binari in corrispondenza di un passaggio a livello chiuso, con le sbarre regolarmente abbassate. L’ipotesi dell’incidente: aveva le cuffiette. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, viene esclusa l’ipotesi del gesto volontario. A quanto pare, la ragazza stava ascoltando musica con le cuffiette e non si sarebbe accorta dell’arrivo del treno diretto a Milano. L’impatto è stato inevitabile e fatale, nonostante la presenza delle segnalazioni visive e acustiche del passaggio a livello. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

