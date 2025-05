Tempo di lettura: 2 minuti Una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia Carabinieri di Sorrento ha compiuto un intervento fuori dall’ordinario, scortando una coppia di futuri genitori in una corsa contro il tempo verso il Policlinico di Napoli. La chiamata è arrivata poco dopo le 20:30: a Sorrento una donna in gravidanza sapeva di dover raggiungere al più presto l’ospedale partenopeo, dove l’attendeva l’équipe specializzata per la nascita della sua bambina, affetta da una grave malformazione cardiaca. La situazione si presentava delicatissima: ogni minuto poteva fare la differenza. A quell’ora, come spesso accade, la costiera era bloccata da traffico intenso e da code interminabili, soprattutto in uscita. Comprendendo l’urgenza, i militari della pattuglia – a bordo della loro Alfa Romeo Tonale in assetto di pronto intervento – non hanno esitato: attivati i dispositivi luminosi di sicurezza e precedendo l’auto con a bordo i genitori hanno aperto la strada lungo i chilometri che separano la penisola sorrentina dal capoluogo campano. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Traffico sulla Costiera, carabinieri ‘scortano’ in ospedale donna incinta