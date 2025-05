Traffico Roma del 15-05-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto Buonasera residui code lungo via del Foro Italico sulla tangenziale Tra l'uscita di Tor di Quinto e viale della Moschea direzione Salaria anche sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia Vi ricordo inoltre che è chiusa per una bella mento della sede stradale via di Monteverde tra Piazza Carlo Alberto Scotti e via Severo Carmignano di segnalo infine due chiusure previste per questa notte sulla A12 Roma Civitavecchia tra le 22 e le 6 sarĂ chiuso il tratto tra Cerveteri Ladispoli e se sei vera direzione Civitavecchia mentre tra le 1 e le 4 del mattino sulla diramazione di Roma nord sarĂ chiuso il tratto tra il raccordo anulare e lo svincolo di Settebagni direzione rumeno dettagli di queste ed altre notizie sono consultabili sul sito roma. 🔗Leggi su Romadailynews.it

