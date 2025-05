Traffico Roma del 15-05-2025 ore 19 | 30

Luceverde Roma Buonasera ben trovati all'ascolto migliora la situazione del traffico sulle strade della capitale solo rallentamenti a tratti Ora sul Raccordo Anulare in carreggiata in giornata La Cassia Veientana e lascia L'aria è in esterna tra la Roma Fiumicino e la Laurentina Colle poi in tangenziale Tra l'uscita di Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni auto in fila in uscita dalla cittĂ poi sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia chiusa per un avvallamento della sede stradale via di Monteverde Piazza Carlo Alberto Scotti e via Severo Carmignano Per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori di manutenzione Nelle stazioni di Viterbo Porta Romana Roma Ostiense la circolazione ferroviaria di alcuni treni della linea Roma Cesano Viterbo può subire modifiche dettagli di queste ed altre notizie sul sito roma. 🔗Leggi su Romadailynews.it

