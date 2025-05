Traffico Roma del 15-05-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità code sulla tangenziale e la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni altre code sono segnalate sulla carreggiata esterna del raccordo anulare code a tratti tra la Roma Fiumicino e La Romanina intanto allo svolgimento una manifestazione con corteo da Viale America viale della Civiltà del Lavoro chiusure e deviazioni al passaggio dei manifestanti il tutto Dovrebbe concludersi per le 19 mentre sabato nell'ambito del Giubileo delle confraternite si svolgerà la processione della Madonna di Malaga tra il Colosseo è il Circo Massimo sono già chiusi al traffico Viale del Parco del Celio Piazza del Colosseo è un tratto di via Celio vibenna attenzione dunque alla segnaletica Inoltre per consentire il passaggio della processione si è reso necessario smontare la rete Air alimentazione elettrica dei tram è già dalle 19 di ieri e per questo motivo la linea 3 è sostituita da Busto e tra la stazione Trastevere e Porta Maggiore mentre la linea auto viaggia integralmente su bus https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

