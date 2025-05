Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questo pomeriggio o è un quartiere dell'EUR dagli all'America raggiungerà viale Civiltà del Lavoro percorrendo viale Beethoven possibili deviazioni per 11 linee di bus fino alle 19 sono già in corso le modifiche per le linee 3:08 così come sono deviate le linee 81117 781 per gli allestimenti della processione che sabato pomeriggio tra Colosseo e Circo Massimo per il Giubileo delle confraternite neanche in vigore la parziale chiusura in piazzale Ugo La Malfa al Circo Massimo in direzione di via delle Terme per lavori tu via della Stazione Prenestina è in corso una chiusura tra via Pitteri e via Benco https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20250515file601d4ca2-5903-4ddd-a530-2db3eecc9191PmCADtRuPor2fZXuJ33. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-05-2025 ore 14:30