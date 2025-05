Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità rallentamenti su gran parte della rete stradale cittadina in particolare tu le consolari casa Flaminia e Salaria in direzione centro sulla tangenziale est in direzione Castrense sul viadotto della Magliana da via del capello in direzione Colombo e sulla Pontina in direzione Eur code Invece sul tratto Urbano della A24 e sulla Colombo all'altezza di Mezzocammino per un incidente in direzione Eur in niente anche in via Ardeatina all'altezza di via San Sebastiano con effetti sulla circolazione Infine per lavori più su un tratto di via della Stazione Prenestina tra via Pitteri e via bene e per gli eventi del Giubileo parziale chiusura in piazzale Ugo La Malfa al Circo Massimo in direzione via delle Terme deciane https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-05-2025 ore 11:30