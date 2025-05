Luceverde Roma nel trovati dalla redazione traffico intenso sul raccordo anulare con la tratti in carreggiata interna dalla diramazione Roma nord alla 24 e dalla Casilina all'appia pure anche in carreggiata esterna dalla Casilina la 24 e dalla Flaminia Aurelia incolonnamenti sull'Aurelia da via di Acquafredda via Aurelia Antica è lungo la via Cassia dalla Storta la Giustiniana dal raccordo a via Oriolo Romano stessa situazione sulla Flaminia e la Salaria concludi rispettivamente dal raccordo via dei Due Ponti e da Fidene a via dei Prati Fiscali sulla tratto Urbano della A24 rallentamenti e code da Viale Togliatti alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico nel quadrante Sud code sul viadotto della Magliana in direzione dell'EUR rallentamenti e code sulla Cristoforo Colombo da via Pindaro via di Malafede è lungo la Pontina da Tor de' Cenci alla zona dell'EUR e centro code sul lungotevere da Ponte Sisto Umberto Primo verso ponte Flaminio attenzione infine nel percorrere via di Bravetta la polizia locale Ci segnala un incidente all'altezza di via del Fontanile Arenato come sempre per tutti i dettagli queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-05-2025 ore 08:30