Luceverde Lazio trovati dalla redazione per un incidente code su via Cristoforo Colombo da via Pindaro via di Mezzocammino verso Roma sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna dalla formazione Roma nord alla 24 e dalla Casilina la Roma Fiumicino rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla Flaminia alla Cassia a Roma ancora lunghe code sulla Flaminia del raccordo via dei due è lungo la Salaria dall' aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est lunghe code anche sulla stessa tangenziale est dalla 24 a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è dalla Salaria la Nomentana in direzione di San Giovanni a complicare la situazione anche un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita per viale Etiopia la Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-05-2025 ore 09:30