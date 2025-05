Traffico in Costiera donna incinta scortata in ospedale da Sorrento a Napoli dai carabinieri

In un gesto di solidarietà e tempestività, i carabinieri di Sorrento hanno scortato una donna in gravidanza al Policlinico di Napoli. L'operazione, resa necessaria da gravi condizioni di traffico, ha permesso alla futura madre di raggiungere l’équipe specializzata per la nascita della sua bambina, affetta da una malformazione cardiaca.

A Sorrento una donna in gravidanza è stata accompagnata dai carabinieri al Policlinico di Napoli, dove l'attendeva l'équipe specializzata per la nascita della sua bambina, affetta da una grave malformazione cardiaca. Una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia Carabinieri di Sorrento ha compiuto un intervento fuori dall'ordinario, scortando una coppia di futuri genitori in una

