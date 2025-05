Traffico di migranti sulla rotta balcanica | sette arresti a Trieste smantellata una rete criminale internazionale

Un'importante operazione congiunta ha portato al smantellamento di una rete criminale internazionale dedita al traffico di migranti sulla rotta balcanica. A Trieste, sette cittadini pakistani sono stati arrestati dalle autoritĂ italiane, slovene, croate e bosniache, segnando un passo avanti nella lotta contro l'immigrazione illegale e il crimine organizzato.

Trieste, 15 maggio 2025 — Un'operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e le autoritĂ di Slovenia, Croazia e Bosnia ha portato all'arresto di sette cittadini di origine pakistana, accusati di far parte di un'organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di migranti sulla rotta balcanica. L'indagine, avviata nel febbraio scorso e coordinata dalla Direzione

