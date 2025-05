Traffico di migranti sulla rotta balcanica cellula pakistana arrestata a Trieste | come agiva le immagini

Una cellula pakistana è stata smantellata a Trieste nell'ambito di un'operazione internazionale contro il traffico di migranti sulla rotta balcanica. Sette cittadini pakistani sono stati arrestati grazie alla collaborazione tra le forze di polizia di Slovenia, Croazia e Bosnia, facendo emergere un sistema organizzato di immigrazione clandestina volto a favorire l'ingresso irregolare in Europa.

Sette pakistani arrestati a Trieste per immigrazione clandestina. Operazione internazionale congiunta con Polizie Slovena, Croata e Bosniaca.

