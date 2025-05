Traffico bloccato lei rompe le acque | corsa contro il tempo dei carabinieri per portare una coppia al Policlinico

Nel traffico congestionato di Sorrento, una giovane coppia si trova in una corsa contro il tempo. Lunedì 12 maggio, mentre la donna rompe le acque, i carabinieri del nucleo radiomobile intervengono prontamente per scortarla al Policlinico di Napoli, affrontando ogni ostacolo per garantire un arrivo sicuro e tempestivo. La vita sta per iniziare.

Una corsa contro il tempo. Lunedì 12 maggio sera una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Sorrento ha scortato fino al Policlinico di Napoli una coppia di futuri genitori in una situazione di massima urgenza: la donna, in gravidanza avanzata, aveva rotto le acque e doveva.

