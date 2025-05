Tradimento Zelis muore o viene arrestata? Colpo di scena di Mualla

In un climax avvincente, Zelis viene finalmente smascherata mentre la verità sull'attentato a Behram emerge grazie alla confessione di Oylum. La drammatica svolta si complica quando Mualla rapisce la nuora, dopo aver scoperto un video incriminante. Messa alle strette, Oylum deve fare i conti con le oscure alleanze e le verità nascoste.

Zelis in Tradimento viene finalmente smascherata. La verità sull’attentato subito da Behram viene svelato, grazie alla confessione di Oylum. Ciò avviene quando Mualla rapisce la nuora, dopo aver visto un video che la ritrae con il sicario che ha ucciso cerebralmente suo figlio. Messa alle strette, Oylum spiega di aver incontrato quell’uomo su richiesta di Ozan, il quale le aveva inviato un messaggio per aiutarlo a saldare un debito. Ma a questo punto ecco che esce fuori che in realtà è stata Zelis a inviare quel messaggio a Oylum, per incastrarla. Ma vediamo insieme cosa succede alla moglie di Ozan. Tradimento anticipazioni: Zelis smascherata sull’attentato di Behram. Nelle nuove puntate di Tradimento, Mualla scopre che è stato Ozan a chiedere a Oylum di incontrare l’assassino di Behram. La donna è furiosa e corre così dal ragazzo, accompagnata da Nazan, Kahraman ed Ensar. 🔗Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Tradimento, Zelis muore o viene arrestata? Colpo di scena di Mualla

